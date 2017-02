Cinco mortos em choque de avioneta contra centro comercial na Austrália

Cinco pessoas morreram quando uma avioneta se despenhou contra um centro comercial perto da pista do aeroporto de Essendon, nos arredores da cidade de Melbourne, na Austrália.

As vítimas são o piloto australiano e os quatro passageiros americanos. O acidente parece ter sido provocado “por uma falha catastrófica do motor” pouco depois da descolagem, em Essendon, diz a polícia. “Hoje é um dia desesperadamente triste”, afirmou o chefe do governo do estado de Victoria, Daniel Andrews, notando que este é o pior acidente de aviação civil da região em 30 anos.

A avioneta embateu contra um armazém do complexo comercial, perto de um parque de estacionamento. O aparelho explodiu com o choque, desencadeando um incêndio que só foi controlado com o esforço de mais de 60 bombeiros. Uma auto-estrada próxima foi fechada quando se percebeu que ali estavam destroços do aparelho, incluindo uma roda. Alguns edifícios foram evacuados e três escolas encerradas.

Eram 9h na Austrália quando o acidente aconteceu; o centro comercial onde o avião se despenhou só abriria as portas uma hora mais tarde.

“Vendo a bola de fogo, é uma sorte incrível que ninguém estivesse nas traseiras daquelas lojas ou no parque de estacionamento, que ninguém tenha sequer ficado ferido” no chão, disse aos jornalistas em Melbourne o comissário assistente da polícia de Victoria, Stephen Leane.

A embaixada dos Estados Unidos confirmou que os quatro passageiros eram americanos que se dirigiam à ilha King, na Tasmânia, 260 quilómetros a sul de Melbourne. O piloto, escrevem os jornais australianos, era Max Quartermain, de 63 anos, proprietário de uma empresa de charters.

