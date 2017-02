Polícia intercepta camião roubado que seguia em contramão em Barcelona

As autoridades catalãs travaram esta terça-feira, em Barcelona, um camião com botijas de gás que tinha sido roubado momentos antes e que seguia em contramão numa das principais vias da cidade espanhola.

O camião entrou em contramão na autoestrada B-10, conhecida como Ronda Litoral. De acordo com o diário La Vanguardia, a polícia catalã foi obrigada a disparar para conseguir deter o condutor, de nacionalidade sueca e com antecedentes psiquiátricos.

Durante a fuga, o camião embateu em vários veículos e deixou cair várias botijas de gás butano. Uma mulher ficou ferida, avança o jornal espanhol. Os Mossos d'Esquadra e a Guardia Urbana de Barcelona dispararam várias vezes sobre o camião para deter o condutor, mas sem o atingir. O homem encontra-se agora em observação e dará entrada na unidade de saúde mental.

O veículo tinha sido roubado na rua Vilà de Barcelona, com o suspeito a aproveitar um descuido do condutor, que estava a distribuir botijas de gás.

Entretanto, o ministro do Interior espanhol descarta a possibilidade de se tratar de um atentado terrorista. No Twitter, escreveu: "O condutor do camião de gás butano roubado em Barcelona foi detido e tem antecedentes psiquiátricos. Não se trata de um acto terrorista".

