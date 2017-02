Póvoa de Lanhoso investe 5,5 milhões em água, saneamento e regeneração urbana

A Câmara de Póvoa de Lanhoso vai investir 5,5 milhões de euros em abastecimento de água, saneamento básico e regeneração urbana, na sequência da aprovação das candidaturas que apresentou ao Portugal 2020, informou esta terça-feira o município.

PUB

Em comunicado, o município refere que a principal parcela vai para a água e o saneamento, com candidaturas aprovadas no valor global de 3,4 milhões de euros. As intervenções vão decorrer um pouco por todo o concelho.

A restante fatia vai para regeneração urbana, de forma a renovar e modernizar o "coração" da vila de Póvoa de Lanhoso.



Uma das candidaturas aprovadas diz respeito à requalificação da Praça Engenheiro Armando Rodrigues, com um investimento elegível de 658 mil euros.

PUB

Outra candidatura visa a requalificação de redes pedonais, que conta com um investimento elegível de 582 mil euros. O edifício dos Paços do Concelho será também alvo de uma reabilitação ao nível de fachadas e telhado, sendo que a candidatura aprovada conta com um investimento elegível de 351 mil euros. Para a reabilitação do parque do Pontido, está aprovada uma verba superior a meio milhão de euros.



PUB

PUB