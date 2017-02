Fornos de Algodres tem minimercado solidário que apoia famílias carenciadas

Está de portas abertas desde domingo o minimercado solidário de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda. Os bens alimentares recolhidos e guardados neste espaços são distribuídos pelas famílias mais carenciadas do concelho, como anunciou esta terça-feira a autarquia. O projecto, denominado "Fornos tem, Fornos dá!", foi um dos vencedores do Orçamento Participativo 2016 de Fornos de Algodres.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia assegura que o mercado solidário, localizado num edifício anexo à Igreja Paroquial de Fornos de Algodres, "encontra-se hoje com todas as condições para garantir a adequada conservação dos alimentos angariados".

Neste espaço social, "qualquer cidadão ou empresa pode doar voluntariamente qualquer tipo de alimentos para o minimercado solidário que os regista e recepciona", explicou o vereador Alexandre Lote, com o pelouro da Acção Social, Saúde e Qualidade de Vida. "Posteriormente, são organizados 'cabazes' que são distribuídos às famílias mais carenciadas do concelho, sendo que todo este processo é gerido pelo grupo sócio caritativo da Igreja de Fornos de Algodres", acrescentou.

O projecto foi um dos três vencedores do primeiro Orçamento Participativo de Fornos de Algodres. A sua concretização é, segundo Alexandre Lote, "um sinal claro da importância da participação dos cidadãos nesta iniciativa municipal, que se repetirá neste ano de 2017".

O pároco local, padre Jorge Luís, foi o proponente do projecto solidário que vai apoiar as famílias mais necessitadas daquele município do distrito da Guarda.

O Orçamento Participativo, denominado "Por Fornos Eu Participo!", teve em 2016 uma dotação de 30 mil euros e destinava-se a apoiar três projectos, cujo valor não ultrapassasse os 10 mil euros. Envolveu todas as freguesias do concelho que sugeriram os projectos que depois foram votados pelos munícipes.

