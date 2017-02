Cidadãos de Condeixa-a-Nova apresentam acção para escrutinar actividade de empresa de óleos

A actividade de uma empresa de óleos vegetais em Condeixa-a-Nova motivou esta terça-feira a entrega de uma acção popular no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra por um grupo de cidadãos, que se queixa de atropelos à lei.

PUB

"À luz da legislação em vigor, não estão a ser respeitadas um conjunto de obrigações legais, desde o acondicionamento de resíduos à emissão de efluentes gasosos e líquidos, que são despejados na ribeira de Bruscos", disse à agência Lusa Sérgio Passos, um dos subscritores.

A actividade industrial da Indoliva, Sociedade Industrial Oleícola, Lda., naquele concelho do distrito de Coimbra, "está a prejudicar a qualidade de vida dos cidadãos", adiantou. Segundo Sérgio Passos, a acção popular visa chamar as entidades competentes - ministérios do Ambiente e da Economia, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e Autoridade das Condições de Trabalho - "a pronunciarem-se judicialmente".

PUB

"As entidades do Estado não estão a fazer cumprir a lei", sublinhou o porta-voz do grupo de cidadãos, que justifica o recurso ao tribunal por falta de resposta às queixas da população "que sofre há vários anos" frequentes episódios de poluição.

A acção popular requer ainda a realização de um estudo de impacte ambiental e a aplicação dos requisitos próprios de uma licença ambiental à actividade de produção de óleos vegetais a partir de bagaço de azeitona da Indoliva, que é acusada de não possuir uma Estação de Tratamento de Águas Residuais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A intenção, refere Sérgio Passos, é a de que a empresa "cumpra as suas obrigações e se adapte melhor, com métodos de mitigação ou redução da poluição que produz," ou que encerre caso não cumpra as normas em vigor.

O primeiro subscritor da acção popular lamenta também que o município de Condeixa-a-Nova tenha tido uma posição "negligente e omissa" sobre esta situação, respondendo com "insensibilidade e indiferença às queixas da população".

A população queixa-se deste problema, que existe há quase 40 anos, mas que se agravou nos últimos 20, com a libertação frequente de "cheiros nauseabundos e nuvens de gordura" para a atmosfera, que chegam a atingir um raio de 10 quilómetros e entram nos concelhos limítrofes de Penela e Coimbra, sendo mais intensos no inverno e na primavera.

PUB

PUB