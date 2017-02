Guarda-redes despede-se depois de ser apanhado a comer tarte

Depois de ter sido filmado em directo a comer uma tarte num jogo da sua equipa, o guarda-redes do Sutton United, Wayne Shaw, viu o seu treinador, Paul Doswell, pedir-lhe para entregar a sua demissão, entretanto aceite pelo clube, avança a Sky News. O caso que agita, por estes dias, o futebol inglês ocorreu na partida que opôs, nesta segunda-feira, o Sutton ao Arsenal, nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra. Wayne Shaw admitiu que sabia da existência de uma aposta relacionada com o facto de ele comer uma tarte durante o jogo e o sucedido motivou uma investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla inglesa) e da Comissão de Jogos da Grã-Bretanha ao jogador.

Paul Doswell revelou, esta terça-feira à Sky News, que devido à “tempestade de críticas” que se abateu sobre o clube, teve que pedir a Shaw para sair. “O próprio Wayne apresentou a sua demissão ao presidente do Conselho de Administração esta tarde e foi aceite. É um fim muito triste para o que tem sido uma boa história”, afirmou o Doswell, que disse ainda que Shaw chorou e está “absolutamente devastado”.

Wayne Shaw tinha conhecimento, antes do jogo, que a Sun Bets, casa de apostas que opera no Reino Unido e Irlanda, tinha estabelecido uma aposta com odds de 8 para 1 em como Shaw ia comer uma tarte em frente às câmaras.

A existência da aposta foi passada a Wayne Shaw antes do jogo. O guarda-rede suplente dos Sutton United decidiu levar a acção a cabo como forma de brincadeira. “Eu pensei em fazer uma piada. Todas as substituições tinham sido feitas e estávamos a perder por 2-0”, afirmou Shaw, citado no The Guardian. O guarda-redes afirmou que não contou aos seus colegas a sua intenção, acção que seria punida pelas regras das apostas.

No site da FA pode ler-se que nenhum jogador pode “usar ou passar informação” para fins de aposta num jogo em que esteja envolvido. Shaw estava ciente desta regra, como explicou à BBC Radio 4: ”Dizem-nos que não nos é permitido apostar, pois isto é futebol profissional”. Um porta-voz da federação disse que “estavam a investigar para estabelecer se houve alguma violação das regras da FA em relação às apostas”.

A Comissão de Jogos da Grã-Bretanha, através do seu director de informação, Richard Watson, explicou as motivações da investigação: “A integridade no desporto não é uma piada e nós vamos conduzir uma investigação para averiguar exactamente o que aconteceu”, citam os meios de comunicação ingleses. Quando se referiu ao facto da Sun Bets estar envolvida, a Comissão indicou que ia “verificar irregularidades no mercado das apostas” e perceber se a casa de apostas estava legal de forma a operar “o seu negócio com integridade”.

