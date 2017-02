Mónaco deu espectáculo mas perdeu em Manchester

Foi uma autêntica noite de gala nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com destaque para os oito golos no Manchester City-Mónaco. A equipa do português Leonardo Jardim deu espectáculo e esteve duas vezes na frente do marcador, mas acabou batida por 5-3. Na outra partida da noite, o Atlético de Madrid impôs-se no terreno do Bayer Leverkusen por 2-4.

Em Manchester, o Mónaco viu-se a perder aos 26’, quando Sterling adiantou a formação orientada por Pep Guardiola. Mas, ainda antes do intervalo, os monegascos deram a volta ao resultado. Falcao e Mbappé fizeram os golos que traduziram a superioridade da equipa de Leonardo Jardim.

A segunda parte começou com um penálti desperdiçado pelo Mónaco – Caballero travou o remate de Falcao – e piorou quando Agüero restabeleceu a igualdade aos 58’, num lance em que o guarda-redes Subasic ficou muito mal na fotografia.

O Mónaco reagiu quase de imediato, com Falcao a finalizar com muita classe ao fazer a bola passar por cima de Caballero. Mas a recta final da partida foi tenebrosa para a equipa de Leonardo Jardim: Agüero restabeleceu a igualdade e depois Stones e Sané colocaram a equipa de Pep Guaridola em vantagem por 5-3.

Na Alemanha, o Atlético de Madrid foi letal no contra-ataque e chegou ao intervalo a vencer por 0-2. Saúl Ñíguez fez o primeiro e Griezmann ampliou a vantagem aos 25’.

O Bayer Leverkusen reduziu logo no início da segunda parte, mas Gameiro repôs a diferença de dois golos aos 59’, na conversão de uma grande penalidade que ele próprio tinha sofrido.

Os alemães ainda marcariam mais um golo, num lance infeliz da defesa do Atlético de Madrid – Brandt fez o cruzamento na esquerda e o guarda-redes Moyà socou a bola contra o companheiro de equipa Savic, resultando no 2-3. Só que, nos derradeiros minutos, Fernando Torres assumiu o protagonismo e fez o 2-4 que deixa a equipa de Diego Simeone confortável na eliminatória.

