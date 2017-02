Elias não fez melhor do que Sousa

Gastão Elias esteve a três pontos de vencer o encontro inicial do Rio Open, mas aquilo que pareceu perto foi ficando cada vez mais longe ao longo das quase duas horas e meia de jogo com o brasileiro Thiago Monteiro, 85.º no ranking mundial, um lugar à frente do tenista luso. Com o apoio do público compatriota, Monteiro foi acreditando e virou um encontro que parecia estar a ser dominado por Elias e venceu, por 2-6, 7-6 (7/4) e 6-4.

Elias não enfrentou qualquer break-point nos dois sets iniciais, mas enquanto no set inicial conseguiu duas quebras de serviço, já no segundo não teve qualquer oportunidade de break e não evitou o tie-break, em que liderou por 4/3. Apoiado pelo público, Monteiro agarrou-se bem aos pontos e beneficiou dos erros do adversário, em especial, quando Elias serviu a 4/5.

O terceiro set foi diferente e ficou praticamente decidido no início; Elias não aproveitou o 15-40 para fazer o 2-0 e acabou por ceder no jogo seguinte, com Monteiro a concretizar o seu primeiro break-point. O número dois português nunca mais conseguiu ameaçar recuperar a desvantagem e, embora tenha somado mais winners (28 contra 13), acumulou erros em momentos importantes, terminado com um total de 42 – contra 39 do esquerdino de 22 anos, o segundo melhor tenista brasileiro no ranking ATP.

Monteiro já tinha derrotado Elias nos dois duelos anteriores no Brasil: num future em 2010 e num challenger em 2013. Elias ganhou o último, há dois anos num challenger no Chile.

Na segunda-feira, João Sousa já tinha sido eliminado na primeira ronda do ATP 500 do Rio de Janeiro, ao perder face ao espanhol Roberto Carballes Baena (132.º), pelos parciais de 6-3, 6-1, num embate de apenas uma hora e seis minutos.

Ao longo do encontro, o número um português esteve muito preso de movimentos, só ganhou quatro pontos nos jogos de resposta e não teve qualquer ocasião para quebrar o serviço ao espanhol de 23 anos – o mais novo do seu país no "top-250".

