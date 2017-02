O jovem Han Solo já tem equipa e mostra-se pela primeira vez

Harrison Ford é, até agora, o único Han Solo que a galáxia conhece, mas um novo rosto, um novo actor e uma nova equipa já estão a trabalhar em mais um filme da série Star Wars para contar a história do contrabandista rebelde que se tornou numa das personagens mais conhecidas do multimilionário universo criado por George Lucas. A primeira imagem de Alden Ehrenreich com os seus colegas Woody Harrelson, Emilia Clarke ou Donald Glover numa cabine de uma nave foi divulgada esta terça-feira pela Disney.

Na conta de Star Wars no Twitter foi partilhada esta terça-feira a imagem que anuncia a chegada do novo filme, mais um spin off ou stand alone da saga principal que só se estreia a 25 de Maio de 2018. Os actores – e Chewbacca, o Wookie que é um companheiro inseparável da personagem interpretada por Ford entre 1977 e 2015 – estão num cockpit sobre a frase "Han Solo - Smuggler. Scoundrel. Hero. A new Star Wars Story begins".

Contrabandista, patife, herói, portanto, e o anúncio oficial de mais Uma História Star Wars que se segue à primeira investida pelas narrativas paralelas (e até agora prévias) à saga da família Skywalker, Rogue One, estreada em Dezembro passado. Estas histórias passam-se no mesmo universo criado por Lucas em 1977, mas intercalam com os filmes da história original – que já são sete, com o Episódio VIII, The Last Jedi, a estrear-se no final deste ano.

A Disney, proprietária da Lucasfilm desde 2012, confirma que o filme entrou em produção na segunda-feira nos habituais estúdios Pinewood, em Inglaterra, e que na imagem estão Donald Glover (que vai ser o jovem Lando Calrissian, personagem que se estreia em O Império Contra-Ataca), Joonas Suotamo (o novo Chewbacca, que sucede assim a Peter Mayhew e Phoebe Waller-Bridge juntamente com os realizadores do filme, a dupla Christopher Miller e Phil Lord, além de Clarke (a Daenerys Targaryen de A Guerra dos Tronos) e Harrelson. Thandie Newton também integra o elenco mas não está na imagem.

"O filme vai explorar as aventuras" de Solo e Chewbacca "antes dos acontecimentos de Star Wars: A new hope, incluindo os seus primeiros encontros" com Lando Calrissian, diz o estúdio através da página oficial de Star Wars. O argumento será escrito por Lawrence e Jon Kasdan.

