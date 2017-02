Herbie Hancock vem tocar ao festival Mimo

É o primeiro nome a ser anunciado para a segunda edição portuguesa do Mimo: o músico e compositor norte-americano Herbie Hancock (n. Chicago, 1940) vai regressar no próximo Verão aos palcos portugueses, para participar no festival de Amarante, que decorre de 21 a 23 de Julho.

Em comunicado, a organização do festival fundado no Brasil em 2004, e que no ano passado teve nas margens do rio Tâmega a sua primeira edição internacional, diz que Hancock fará aí “um concerto exclusivo em Portugal”. Nele apresentará temas novos, que certamente integrarão o novo disco que o músico e compositor está actualmente já a gravar, na companhia do produtor Terrace Martin – também músico, e que, de resto, acompanhará Hancock em Amarante, tocando saxofone e teclados.

O reportório do concerto incluirá também alguns dos temas mais conhecidos de uma longa carreira de mais de meio século – e que, em 2016, lhe valeu a conquista de mais um Grammy. Entre esses temas estarão Cantaloupe island, Watermelon man, Maiden voyage e Rock it.

A organização reserva para data posterior o anúncio do dia do concerto de Herbie Hancock, mas ele deverá acontecer no primeiro ou no segundo dia do festival, já que o músico norte-americano anuncia na sua página oficial actuações, no dia 20, na capital da Islândia, Reiquejavique, e a 23, em Freiburgo, na Alemanha – não havendo aí ainda nenhuma referência à actuação em Portugal.

Nome maior do jazz e do funk jazz electrónico, Herbie Hancock gravou o primeiro disco, Takin’Off, no já distante ano de 1963, para a etiqueta Blue Note. Pouco tempo depois, integrou o quinteto de Miles Davis – foi o lançamento de uma carreira que já lhe valeu 14 Grammys.

