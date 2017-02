Detido um dos chilenos que fugiram da prisão de Caxias

Foi detido nesta segunda-feira de manhã um dos três reclusos que este fim-de-semana fugiram do Estabelecimento Prisional de Caxias, em Lisboa. O indivíduo detido é um dos dois chilenos em fuga. A informação foi avançada pelo sub-director da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Paulo Moimenta de Carvalho, à Renascença.

O Expresso avança que o segundo chileno também já foi capturado e detalha que ambos foram detidos no aeroporto de Madrid, em Espanha. O PÚBLICO não conseguiu ainda confirmar esta informação.

Às 10h, Moimenta de Carvalho dizia estare em curso a detenção do segundo chileno em fuga. "Estamos no muito bom caminho. Neste momento temos um indivíduo sob custódia e o outro muito perto de o ser, pois a sua área de intervenção já está delimitada", dizia.

O PÚBLICO contactou o gabinete de comunicação da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que remeteu os esclarecimentos para as declarações do sub-director do organismo à Renascença.

Os três detidos, que estavam presos preventivamente, fugiram no início da madrugada deste domingo. Os evadidos são dois cidadãos chilenos, de 29 e 30 anos, e um português, de 30 anos. Estavam detidos preventivamente por roubo e furto, informou a DGRSP, numa nota à comunicação social enviada este domingo.

"A evasão ocorreu a partir da janela do espaço celular ocupado por quatro reclusos, sendo que um deles não participou da mesma", acrescentava o mesmo comunicado.

Ao PÚBLICO, o presidente da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, Mateus Dias, apontou a escassez de guardas prisionais como uma das origens deste tipo de episódios.

