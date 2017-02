Armazenamento de água aumenta em Fevereiro em todas as bacias hidrográficas

A quantidade de água armazenada em meados de Fevereiro em Portugal continental aumentou em todas as bacias hidrográficas, face a Janeiro, anunciou esta segunda-feira a Agência Portuguesa do Ambiente, com base no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.

"Relativamente ao fim do mês anterior [Janeiro] verificou-se uma subida das disponibilidades em todas as bacias, sendo mais significativa nas bacias do Lima, Cávado, Ave, Douro, Ribeiras do Oeste e Guadiana", refere a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a APA, foi possível recolher informação através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos de 58 albufeiras, num total de 60, sendo que "apenas oito mantêm volumes inferiores a 40%, o que responde a cerca de 14% das albufeiras avaliadas".

Seis destas oito albufeiras localizam-se na bacia do rio Sado (Alvito, Odivelas, Fonte Serne, Pego do Alta, Roxo e Monte da Rocha), uma no rio Tejo (Divor) e outra no rio Guadiana (Vigia). "Apesar de se ter verificado uma ligeira subida nas disponibilidades hídricas na bacia do Sado, estas continuam muito abaixo dos valores médios observados", sublinha a APA.

A anterior medição dos níveis das bacias hidrográficas foi feita a 31 de Janeiro, mas, face "à precipitação intensa ocorrida no princípio de Fevereiro", a APA explica que foi realizada uma avaliação intermédia das disponibilidades existentes nas albufeiras, em meados de Fevereiro.

Os níveis mais elevados de armazenamento de água registados a 15 de Fevereiro ocorreram nas bacias do Ave (99,6%), do Guadiana (81,1%), do Barlavento (77,8%), do Tejo (73,3%) e do Mondego (72,1%). As bacias com menos água eram as do Sado (29,8%), Arade (59,4%) e Oeste (60,6%).

