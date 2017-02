Carlos Condesso é o candidato do PSD em Figueira de Castelo Rodrigo

Carlos Condesso, de 42 anos, vai ser o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, anunciou esta segunda-feira a concelhia do partido. A concelhia do PSD de Figueira de Castelo Rodrigo anunciou em comunicado que aprovou "por unanimidade" o nome de Carlos Condesso para ser o candidato à Câmara Municipal local que actualmente é liderada pelo PS.

PUB

Carlos Condesso é o actual presidente da concelhia social-democrata daquele concelho do distrito da Guarda, onde também exerce as funções de vereador do PSD.

O candidato, natural de Figueira de Castelo Rodrigo, com uma experiência autárquica de 17 anos, desempenha actualmente as funções de Chefe de Gabinete do presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro.

PUB

Carlos Condesso, citado na nota enviada à agência Lusa, refere que "está consciente da responsabilidade de que é portador e que tudo fará para devolver a esperança e a credibilidade ao concelho de Figueira de Castelo Rodrigo", tendo em conta que os cidadãos do seu concelho "não merecem o pesadelo que estão a viver com a gestão ruinosa levada a cabo por quem gere hoje os destinos da autarquia".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"A minha terra e os cidadãos do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo são a razão do desafio que acabo de assumir", sublinha o candidato, acrescentando que a sua candidatura será "mobilizadora" e incluirá "todas as sensibilidades políticas e todas as pessoas que pretendam o bem do concelho".

O social-democrata deixa claro que a sua candidatura "não é contra ninguém, será sempre construtiva e pela positiva e única e simplesmente pelo desenvolvimento e pelo futuro do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo". "Recuperar o tempo perdido e dar um novo rumo ao concelho, alicerçado nas suas potencialidades", é a vontade manifestada por Carlos Condesso.

O município de Figueira de Castelo Rodrigo é actualmente presidido pelo socialista Paulo Langrouva. No actual executivo, o PS tem a maioria, com três elementos, e o PSD possui dois.

PUB

PUB