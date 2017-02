Polícia francesa faz buscas na sede da Frente Nacional

A sede do partido de extrema-direita liderado pela candidate presidencial francesa Marine Le Pen, a Frente Nacional, está a ser alvo de buscas pela polícia gaulesa em Paris, no âmbito de uma investigação sobre a suspeita de uso indevido de fundos da União Europeia destinados a renumerar assistentes parlamentares, noticia esta segunda-feira a Reuters citando fontes do partido.

O Parlamento Europeu afirmou que Le Pen, enquanto líder da Frente Nacional durante a legislatura de 2011/2012, pagou a funcionários do partido utilizando fundos europeus. As regras europeias estipulam que os montantes recebidos sejam destinados apenas a assistentes dos eurodeputados.

O partido francês, num comunicado, atribui responsabilidades da polémica à comunicação social, cuja “operação” pretende “perturbar o curso da campanha presidencial”, cita a Reuters.

No início deste mês Le Pen tinha já negado quaisquer ilegalidades, recusando devolver quase 300 mil euros de fundos europeus que o Parlamento da União Europeia calcula terem sido gastos irregularmente. “Não me vou submeter à perseguição, a uma decisão unilateral tomada por opositores políticos com esta execução provisória que viola o estado de direito, os direitos de defesa, sem provas e sem esperar pelo julgamento da acção judicial que interpus sobre o assunto”, disse Marine Le Pen na altura justificando a decisão.

