Trump nomeia general H. R. McMaster como conselheiro de segurança

Donald Trump nomeou o general Herbert Raymond McMaster como conselheiro para a segurança nacional, encontrando assim o sucessor de Michael Flynn, que se demitiu do cargo na semana passada. A primeira escolha do Presidente americano, Robert Harward, recusou na passada quinta-feira a nomeação para o cargo.

O anúncio da decisão decorreu na mansão de Mar-a-Lago, na Florida, onde Trump aproveitou para informar que o retirado general do exército americano, Keith Kellog, que estava a servir como conselheiro de segurança interino, será o novo chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional e que John Bolton, antigo embaixador americano as Nações Unidas, desempenhará outras funções na Administração mas não foram, para já, reveladas.

McMaster é um táctico militar e pensador estratégico altamente condecorado e respeitado, mas a escolha do general surpreende alguns especialistas, por ser conhecido como alguém que questiona a autoridade, diz a Reuters.

O militar de 54 anos chegou a ser considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, em 2014, em parte devido à sua capacidade e disposição em sacudir o sistema político.

A carreira militar de McMaster conheceu um dos apogeus durante a primeira Guerra do Golfo, em 1991, onde foi condecorado com a Silver Star, a terceira mais alta condecoração militar nos EUA, devido à liderança numa batalha entre tanques americanos e iraquianos, considerada, na altura, a maior desde a II Guerra Mundial.

Em 1997, causou polémica depois de publicar um livro, chamado Dereliction of Duty, onde criticou a liderança política e militar americana durante a Guerra do Vietname.

