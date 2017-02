Assassínio de Kim Jong-nam desencadeia crise entre Malásia e Coreia do Norte

A Malásia é um dos poucos países a manter relações diplomáticas com a Coreia do Norte, mas a polémica aberta com morte de Kim Jong-nam, meio-irmão do Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, pode estar prestes a mudar isso. O Governo malaio mandou o seu embaixador em Pyongyang regressar a casa, ao mesmo tempo que convocou o enviado norte-coreano para lhe “pedir explicações”.

Esta escalada de medidas diplomáticas contra a ditadura asiática segue-se a declarações do embaixador de Pyongyang, que acusou a Malásia de estar a trabalhar com “forças hostis” à Coreia do Norte. “Passaram sete dias desde o incidente mas não há provas claras da causa da morte e de momento não podemos confiar na investigação da polícia malaia”, afirmou Kang Chol. “Isso só aumenta a suspeita de que há mais alguém por trás da investigação”, disse, numa referência à Coreia do Sul – Seul acusou o Norte de orquestrar o assassínio, no que descreve como prova do “terrorismo crescentemente ousado” do inimigo.

Kim Jong-nam morreu no dia 13 de Fevereiro depois de se ter sentido mal no aeroporto de Kuala Lumpur. As autoridades malaias suspeitam que foi envenenado e Pyongyang ainda não fez uma declaração oficial sobre a morte do irmão desavindo, que a seguir a ser preterido na linha de sucessão escolheu o exílio e criticou o rumo do seu país.

Ao longo da semana passada, a polícia interpelou duas mulheres (uma com passaporte indonésio, outra com documentos vietnamitas) e o namorado malaio de uma delas. No sábado, deteve um quarto suspeito, Ri Jong-chol, um norte-coreano, e está à procura de mais quatro homens da mesma nacionalidade que terão deixado o país no dia do crime.

Entretanto, a televisão japonesa Fuji TV mostrou imagens de câmaras de vigilância do aeroporto onde se vê um homem que parece ser Kim a ser abordado por uma mulher antes de outra aparecer atrás dele e lhe esfregar o rosto com um pano – algum tipo de químico, dizem as autoridades. Esta segunda mulher usa uma camisola branca com as letras “LOL”; sabe-se que uma das suspeitas, a indonésia, contou à polícia ter sido paga para fazer o que julgava ser pregar uma partida.

A disputa diplomática que agora piora tinha começado quando a polícia malaia recusou os pedidos de diplomatas norte-coreanos para que o corpo de Kim fosse enviado para Pyongyang. As autoridades estão à espera dos resultados da autópsia, conclusões que a Coreia do Norte já disse que irá recusar porque se tratarem de exames realizados sem a presença de representantes seus.

A polícia quer ainda fazer testes de ADN e está à procura de amostras de membros da família de Kim. Depois disso, se nenhum familiar reclamar o corpo, diz que o entregará à embaixada norte-coreana.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros malaio defende-se das acusações “sem nenhum fundamento” da Coreia do Norte. “O Governo malaio leva muito a sério qualquer tentativa infundada de manchar a sua reputação”, afirmou o ministério, num comunicado divulgado esta segunda-feira de manhã, depois do encontro entre o embaixador norte-coreano e o secretário malaio para as Relações Bilaterais.

