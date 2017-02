Em honra de uma rainha e da santa que lhe deu nome: Misericórdia, em Lisboa, já tem brasão

Com a coroa de uma rainha e o manto de uma santa: eis o brasão da freguesia da Misericórdia, em Lisboa. Os moradores daquela freguesia, que junta as antigas freguesias das Mercês, Encarnação, São Paulo e Santa Catarina, escolheram a nova heráldica de entre três propostas apresentadas por uma comissão criada para o efeito pela Junta e Assembleia de Freguesia da Misericórdia.

No centro do brasão, está a coroa da Rainha D. Leonor, fundadora da primeira Misericórdia, a de Lisboa, em 1498, e o manto azul de Nossa Senhora da Misericórdia. Em cima, um livro símbolo do ensino, da academia e dos alfarrabistas da freguesia. É também uma evocação d’Os Lusíadas, de Luís de Camões, uma referência que já existia nos brasões de Santa Catarina e Encarnação. Dentro deste livro, vê-se uma pena e um pincel, representantes dos intelectuais que frequentavam esta zona da cidade e as suas tertúlias, e o brasão da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, presente no brasão da antiga freguesia com o mesmo nome.

No topo, uma coroa mural de quatro torres que, segundo o comunicado da junta de freguesia, é atribuída às freguesias com sede em cidade. As ondas, na parte de baixo do brasão, representam o rio Tejo, que banha a freguesia. Este elemento estava presente no antigo brasão de São Paulo.

A proposta vencedora reuniu a aprovação de 143 munícipes, a escassa distância da segunda mais votada, com 120 votos. No total, 303 pessoas responderam ao apelo da autarquia para escolher o brasão da freguesia.

Com a união de freguesias caíram por terra os brasões existentes. Das 24 freguesias de Lisboa são agora oito as que têm brasão. Misericórdia junta-se à Ajuda, Alcântara, Beato, Campolide, Carnide, Lumiar e Marvila no espólio brasonado da cidade.

A proposta vencedora seguiu para a Assembleia de Freguesia para ser ratificada. É enviada depois para a Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, comissão esta que tem o direito de propor alterações, com vista à aprovação da proposta.

Para a presidente da Junta, Carla Madeira, este é um elemento que “representa a história, os monumentos, as tradições e o património sociocultural” da freguesia, destacando que a proposta mais votada “vai buscar elementos presentes nos antigos brasões das quatro freguesias que deram origem à Freguesia da Misericórdia”.

