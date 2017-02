Turismo reforça saldo positivo da balança comercial

O crescimento do turismo, impulsionado pela visita de estrangeiros, suportou o aumento do excedente da balança comercial de bens e serviços que se verificou no ano passado, no valor de 900 milhões de euros.

Olhando para os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, verifica-se que a rubrica “viagens e turismo” cresceu 992 milhões (13%), chegando aos 8831 milhões no conjunto do ano.

Sem a componente dos serviços a balança comercial seria negativa, e o turismo tem vindo a assumir um peso cada vez maior. Neste momento, já pesa 48,2% das receitas totais das exportações de serviços e 17% do total das exportações (contra os 15% registados em 2015).

Ao todo, a rubrica de viagens e turismo chegou aos 12.681 milhões de euros no ano passado, o que representa um crescimento de 10,7% (ou 1230 milhões) face a 2015.

Outros indicadores já disponíveis, como o dos pagamentos e levantamentos de dinheiro a partir de cartões de não residentes, também evidenciam o impacto dos turistas na economia portuguesa. No ano passado, foram gastos 5108 milhões de euros com cartões internacionais, entre compras (3207 milhões) e levantamentos (1901 milhões), mais 7% do valor atingido em 2015. Só o mês de Agosto foi responsável por quase mil milhões. Segundo os dados do INE divulgados na semana passada sobre as receitas de hotelaria, que subiram 17% para 2901 milhões com o impulso dos estrangeiros, o Reino Unido mantém-se como o maior mercado emissor. Algarve e Lisboa continuam a dominar as preferências, mas as regiões com maior crescimento foram os Açores e o Norte do país.

