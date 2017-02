Museu de Conímbriga vai ser nacional

Ainda falta o parecer do Conselho Nacional de Cultura (CNC), mas a decisão política já está tomada: o Museu Monográfico de Conímbriga vai passar a ser nacional.

O ministro da Cultura anunciou a decisão esta segunda-feira no programa da RTP, Bom Dia Portugal, e confirmou-a depois ao PÚBLICO. “É da mais elementar justiça avançar com esta classificação, num museu que é uma referência absolutamente exemplar, um paradigma do património arqueológico mas também da investigação científica neste domínio em Portugal”, justifica Luís Filipe Castro Mendes.

A secção do património do CNC vai reunir-se esta quinta-feira, dia 23, e o ministro da Cultura acredita que existe já “grande convergência e consenso” daquele órgão no sentido da classificação, à imagem do que recentemente aconteceu com o Museu de Évora.

O Museu Monográfico de Conímbriga foi criado em 1962, na sequência de uma série de trabalhos de escavações e investigações arqueológicas iniciados no final do século XIX. Em 1965, na continuidade desse processo de prospecção, foram localizados o templo, o tribunal e o mercado que vieram valorizar ainda mais esta estação arqueológica que se tornou num dos museus mais visitados no país fora dos grandes centros urbanos.

Castro Mendes diz que, com a nova classificação, fica também facilitado o caminho para a candidatura a fundos comunitários do projecto Desenvolvimento Infra-estrutural do programa Museológico de Conímbriga, que vem sendo preparado pelo Governo em articulação com a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, concelho onde está localizada a estação arqueológica de Conímbriga.

