Fantasporto arranca esta segunda-feira voltado para o "cinema dos nossos tempos"

O Festival Internacional de Cinema do Porto ( Fantasporto) dá início, esta segunda-feira, à 37.ª edição, com o chamado pré-Fantas, antes da abertura oficial, na sexta-feira, com um cartaz virado para o que a organização designa de "cinema dos nossos tempos".

Descrito pelos organizadores, numa das conferências de imprensa que antecederam o arranque do evento, como "um festival generalista com dois focos, o cinema fantástico e o oriental", o certame inclui este ano 132 filmes de 35 países diferentes, que vão ser exibidos até 5 de Março, no Teatro Rivoli.

"O tema deste ano é o cinema dos nossos tempos, porque tanto na área fantástica como na área generalista temos filmes que retratam a história dos nossos tempos, nomeadamente dos conflitos", realçou, na altura, a directora do evento, Beatriz Pacheco Pereira.

O festival começa esta segunda-feira, às 21h30, com dois filmes de duas das linhas da programação: The Swordsman of All Swordsmen, de Joseph Kuo, no âmbito da retrospectiva de cinema de acção de Taiwan, e Malditos Sean!, de Fabián Forte e Demián Rugna, no contexto da retrospectiva do cinema argentino.

A abertura oficial de sexta-feira vai dar-se com o sul-coreano The Age of Shadows, de Jee-woon Kim, realizador já premiado no festival portuense por A Tale of Two Sisters.

Em competição, marcam presença, este ano, três produções portuguesas em antestreia: A Floresta das Almas Perdidas, de José Pedro Lopes; Comboio de Sal e Açúcar, de Licínio Azevedo; e A Ilha dos Cães, de Jorge António, o último trabalho em cinema do actor Nicolau Breyner (1940-2016), homenageado na edição anterior do Fantas.

A organização anunciou ainda a exibição da longa-metragem Rewind, uma produção suíça do português Pedro Joaquim.

O Prémio Carreira do Fantasporto 2017 vai para o cineasta holandês Ate de Jong – que esteve no festival em 2016 –, e dele serão exibidos os filmes Drop Dead Fred (1991) e Love is Thicker Than Water (2016).

Adicionalmente, na sequência da já anunciada parceria com a TV Globo, vão estar no Porto as actrizes Mariana Ximenes (Super Max), Marina Ruy Barbosa (Amorteamo) e a argumentista Gloria Perez, esta para apresentar o documentário daquela cadeia de televisão Dupla Identidade (2014), realizado por René Sampaio e Mauro Mendonça Filho.

