Cinco cargas de adrenalina (e uns vídeos) para os 50 anos de Kurt Cobain

Kurt Cobain nasceu a 20 de Fevereiro de 1967, em Aberdeen, no estado de Washington, EUA. Faria nesta segunda-feira 50 anos – e esse é o mote para revisitar a discografia dos Nirvana, marco rock dos anos 1990 e de toda a sua história. O exercício proposto é simples: cinco jornalistas de diferentes idades – Vítor Belanciano, Mário Lopes, Joana Amaral Cardoso, Hugo Torres e Liliana Borges – seleccionam cinco temas da banda de Seattle. Com uns meros três discos de originais à disposição (mais outros tantos ao vivo e as colectâneas), o resultado é ainda assim diversificado. No final, ainda lhes juntamos uma mão-cheia de vídeos que vale a pena rever. O músico morreu a 5 de Abril de 1994, aos 27 anos.

PUB

PUB

Dada a música, sobram os vídeos. Cinco vídeos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB