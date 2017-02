Aos 90 anos, David Attenborough vai estrear uma nova série sobre o Planeta Azul

O naturalista mais conceituado da televisão britânica, David Attenborough, vai regressar à apresentação com uma sequel da série documental The Blue Planet, 16 anos depois de a primeira série ter dado a conhecer as profundezas dos oceanos do planeta.

PUB

The Blue Planet II vai ser transmitido no final deste ano na BBC e dá sequência à série de 2001 que retratava de forma vívida a vida marinha de todo o mundo – e que ganhou dois Emmy e dois BAFTA pela música e fotografia. A BBC diz que a nova série vai contar com fenómenos como os vulcões de metano no Golfo do México e as fontes hidrotermais do oceano Pacífico, bem como imagens captadas a uma profundidade de mil metros sob o oceano Antárctico.

“Estou verdadeiramente entusiasmado por me juntar a esta nova exploração dos mundos subaquáticos que cobrem a maior parte do nosso planeta mas que ainda assim são os seus pedaços menos conhecidos”, disse Attenborough, que tem 90 anos.

PUB

A série surge também depois da elogiada série Planet Earth II, que foi para o ar no Reino Unido em 2016. Foi o programa de história natural mais visto dos últimos 15 anos, disse a BBC, sendo que se estreou nos EUA no sábado.

Attenborough também é conhecido pelo seu trabalho na série Life, nove documentários que cobriram um período de 30 anos desde 1979.

PUB

PUB