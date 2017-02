Lenín Moreno lidera primeira volta das eleições no Equador

Lenín Moreno, candidato do Governo às Presidenciais no Equador, terá na primeira volta das eleições deste domingo 39,4% dos votos, seguido do ex-banqueiro Guillermo Lasso, com 30,5%, de acordo com as primeiras projecções do Instituto Cedatos. A estimativa tem uma margem de erro de mais ou menos dois pontos percentuais.

Outra sondagem à boca de urna da Opecuador, publicada pela imprensa estatal, davam a Moreno uma vitória mais larga, com 42,9% dos votos contra 27,7% de Lasso, o que lhe permitiria garantir uma eleição na primeira volta à Presidência do Equador.

Moreno, ex-vice-Presidente do Equador, precisa de pelo menos 40% dos votos e uma diferença de dez pontos em relação ao segundo para uma vitória à primeira volta. A confirmar-se estes primeiros resultados, Moreno e Lasso disputam a segunda volta das eleições em Abril.

No escrutínio deste domingo, além da eleição do Presidente e do vice-Presidente da República, os equatorianos foram chamados a escolher os 137 deputados da Assembleia Nacional e cinco delegados ao Parlamento Andino, composto por Bolívia, Colômbia, Peru e Equador.

Em simultâneo, decorreu também um referendo promovido pelo Governo, para decidir sobre a proibição de pessoas com cargos públicos terem contas ou bens em paraísos fiscais.

Nesta corrida à Presidência, Moreno enfrentava uma oposição que, apesar de fragmentada há anos, se encontra unida no desejo de ver fora do poder o "Correismo", o modelo de “revolução cidadã”, segundo o próprio Rafael Correa, há dez anos no poder. No amplo leque de tendências que os sete candidatos da oposição representam, figuram sociais-democratas, conservadores, social-cristãos, independentes e populistas.

Medidas sobre a criação de emprego, combate à corrupção, erradicação da pobreza, luta contra a droga e pela liberdade de expressão foram apresentadas por todos os candidatos.

