Forças iraquianas lançam ofensiva para tomar último reduto do Daesh em Mossul

As forças militares iraquianas avançaram este domingo numa ofensiva terrestre em direcção ao aeroporto de Mossul, o primeiro alvo da tentativa de reconquista da zona oeste da cidade, o último reduto urbano do grupo radical Daesh no país. O primeiro-ministro, Haider al-Abadi, anunciou o início formal da fase de libertação da cidade dos terroristas, pedindo às forças iraquianas que “respeitem os direitos humanos” durante a operação.

Os militantes do Daesh encontram-se cercados numa área onde também se estima que estejam retidos cerca de 650 mil civis. Segundo informação divulgada por um comunicado das forças armadas, as unidades policiais iraquianas pretendem atacar em direcção a norte, começando por capturar o aeroporto de Mossul, que fica na zona sul da cidade.

O Daesh tinha cerca de seis mil militantes em Mossul, na altura em que começou a primeira ofensiva, em meados de Outubro; esta primeira fase foi concluída em Janeiro. Desses seis mil militantes, as autoridades iraquianas estimam que tenham morrido mais de mil.

Os oficiais estimam que esta batalha seja mais difícil do que a que aconteceu a leste, devido à dificuldade de passagem dos veículos militares nas ruas estreitas, sobretudo nas do centro histórico.

De acordo com as autoridades, dois militantes fizeram-se explodir neste domingo na zona este de Mossul, matando cinco pessoas (três soldados e dois civis), tendo outras 12 ficado feridas.

No sábado, o ministro da Defesa do Iraque disse que vários aviões iraquianos distribuíram, por via aérea, milhões de panfletos na zona ocidental de Mossul, de modo a avisar os habitantes da iminência da guerra contra o Daesh. Nesses panfletos, era ainda dito aos jihadistas que se rendessem ou que enfrentassem um destino “fatal”.

As autoridades iraquianas afirmam que, desde o mês passado, as forças governamentais já controlam totalmente a parte leste da cidade, dividida pelo rio Tigre. O grupo radical tinha passado para a defensiva na batalha por Mossul, continuando a matar civis em Mossul através de ataques bombistas com suicidas e engenhos improvisados e da acção de atiradores furtivos. Por outro lado, a ONU tinha alertado para o facto de os raides aéreos contra o Daesh em Mossul estarem a matar civis.

