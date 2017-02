Casa Branca despede alto funcionário por criticar Trump

A Casa Branca despediu “de uma forma abrupta” um alto assessor do Conselho de Segurança Nacional, após saber que este tinha criticado o Presidente Donald Trump e a sua equipa durante um evento, informou este sábado o diário digital Politico.

Craig Deare, conselheiro de Segurança Nacional para o continente norte-americano, foi despedido na sexta-feira após criticar duramente Trump e os seus assessores mais próximos durante uma mesa redonda, fechada à imprensa, perante um grupo de académicos no Woodrow Wilson Center, na Pensilvânia, relatam as fontes daquele jornal norte-americano.

Um dos alvos das críticas de Craig Deare foi o principal estratego de Donald Trump, Steve Bannon, assim como a filha mais velha do Presidente, Ivanka Trump, e o marido, Jared Kushner, que é um dos principais assessores de Donald Trump.

Além disso, queixou-se de que os altos assessores de segurança nacional, como ele próprio, não têm acesso ao Presidente e ofereceu uma “detalhada e embaraçosa” descrição da última conversa entre Trump e o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a 27 de Janeiro.

O despedimento do assessor acontece no meio de uma tormenta política no Conselho de Segurança Nacional, após a demissão, na segunda-feira, do conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Michael Flynn.

A renúncia aconteceu após ter sido demonstrado que Flynn enganou o vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, e outros altos cargos do governo sobre o conteúdo dos seus contactos com o governo russo, através do embaixador acreditado em Washington.

Robert Harward, a escolha de Donald Trump para substituir Michael Flynn no cargo de conselheiro Segurança Nacional, recusou esta quinta-feira a nomeação para o cargo.

