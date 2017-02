Mourinho também precisou de Pogba e Zlatan para a Taça

O Manchester United qualificou-se neste domingo para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, ao derrotar o Blackburn Rovers por 2-1, juntando-se aos já apurados Lincoln City, Tottenham, Middlesbrough, Chelsea e Milwall.

Num jogo com sabor a nostalgia - o Blackburn chegou a ser campeão da Premier League em 1995 em pleno domínio dos “red devils” da era Ferguson -, José Mourinho teve de recorrer à artilharia pesada para bater o Rovers, que ocupa o penúltimo lugar do Championship.

O Rovers colocou-se em vantagem aos 13’, com um golo de Daniel Graham, com o United a empatar aos 27’, por Marcus Rashford. Como a equipa alternativa não estava a funcionar, Mourinho lançou para o jogo dois dos seus indiscutíveis, Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic, e teve o resultado desejado aos 75’. Passe do francês para o golo do avançado sueco que quebrou a resistência do Rovers.

Antes, já o Tottenham tinha garantido o seu lugar nos “quartos”, derrotando o também londrino Fulham por 3-0, com três golos de Harry Kane.

Esta Taça de Inglaterra já entrou para a história devido ao apuramento de uma equipa da quinta divisão, o Lincoln City, para os “quartos”, a primeira vez que tal acontece nesta competição desde 1914. Pode, no entanto ter a companhia de outra do mesmo escalão dependendo do que acontecer nesta segunda-feira entre os amadores do Sutton United e o Arsenal.

O outro lugar entre os oito sobreviventes da Taça será discutido entre Manchester City e Huddersfield num segundo jogo, depois de um empate sem golos num primeiro jogo.

Logo a seguir ao jogo em Blackburn, realizou-se o sorteio dos quartos-de-final, que vai ter um Chelsea-Manchester United, naquele que será mais um regresso de Mourinho a Stamford Bridge como "inimigo" - para a Premier League, os "red devils" perderam por 4-0.

Quartos-de-final

Chelsea-Manchester United

Tottenham-Milwall

Sutton ou Arsenal-Lincoln City

Middlesbrough-Manchester City ou Huddersfield

