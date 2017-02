Olha que bom para ti

As pessoas falam cada vez mais de elas próprias e não há como calá-las. O método actual é interrompê-las para mudar o assunto para a esfera íntima de quem interrompe: "Eu não sou assim. Eu, se sentir que estou em baixo, gosto de bater no fundo, sabendo que vou subir com o dobro da força. A minha mãe diz, com muita graça, que eu blá blá blá..."

PUB

Os ingleses têm maneiras mais cómodas de conter as explosões narcissistas. A melhor expressão de todas é good for you!.

Partilhamos uma notícia inolvidável como "finalmente comecei no ioga. É um sonho que tenho desde que caí pelas escadas abaixo e desloquei o meu centro de gravidade". E vai o inglês e diz good for you!. Parece que nos está a dar os parabéns (a parte que diz good) mas na realidade está a chamar-nos a atenção para o mundo restrito dos beneficiários daquela novidade: a parte que diz for you!.

Comentar "que bom para ti!" (em português não tem o mesmo élan) é o mesmo que perguntar "mas que possível interesse é que isso pode ter para mim?" Como quem acrescenta "estás doido ou quê?" Há muitas variantes. A Raínha Dona Isabel II é a perita internacional de graduações de ênfase. Pode ser you must be very happy ou you must be very proud. O tom é sempre glacial, a meio-caminho entre a agressão imperiosa (stop boring me) e a displicência (who cares?).

PUB

Finalmente há um good for you insolente, própria dos teenagers e da música punk, que devolve o egoísmo como se contra-atacasse: Yeah? What's in it for me?

PUB

PUB