Cartas ao director e PÚBLICO ERROU

PSD, CDS e Mário Centeno

PUB

É verdade que o dossiê da CGD foi mal conduzido desde o início. É verdade que a isenção de apresentação dos rendimentos de António e Domingues e da sua equipe deveria ter sido negada categoricamente desde o princípio. Tudo isto é verdade mas, também não é menos verdade, que a cegueira actual do PSD e do CDS e o seu imenso gosto pelo mau espectáculo político, faz com que não aplaudam ou, pelo menos, não fiquem satisfeitos, com as metas alcançadas por Mário Centeno e pelos elogios que o governo português tem recebido do exterior em função desse mesmo sucesso.

Tudo tem um limite e esquecer, propositadamente, a veracidade do excelente desempenho de Mário Centeno como ministro das Finanças em nome de interesses obscuros não é intelectualmente honesto. O PSD, incluindo Passos Coelho e o líder parlamentar Luís Montenegro, deveriam olhar-se um pouco mais ao espelho e saber reconhecer o valor da metas que o governo, embora para eles (PSD) fossem utopias, alcançou. O circo não dura sempre e o PSD verá que a opinião pública portuguesa já reconheceu o mérito de Mário Centeno enquanto ministro das Finanças. A honestidade intelectual acabará por vencer.

PUB

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

De Almaraz, nem bom vento nem bom casamento

A nossa Ordem dos Engenheiros (OE) tinha previamente agendada, com pontos de ordem explícitos, uma reunião com a administração privada da Central Nuclear de Almaraz. Esta cancelou-a unilateralmente. O bastonário da OE, Carlos Aires, e vários engenheiros, já à porta daquela empresa foram barrados… tendo sido (para cúmulo) identificados pela Guardia Civil espanhola. Que tem a esconder a Central?

Destratou a OE e o seu direito à informação. Quem não deve não teme! Foi prestado um péssimo serviço à engenharia ibérica e à relação entre os dois países. Esta Central atómica, desde a fundação, já teve cerca de três mil incidentes! Houve uma fuga radioactiva em Julho de 1988, nunca reconhecida pela empresa, que fez com que nascessem 146 bebés malformados geneticamente, dos quais morreram cerca de metade.

Gases radioactivos chegam diariamente a Portugal, embora sejam ocultados. Um acidente grave nesta indústria nuclear é uma pequena bomba atómica incontrolável. Almaraz, cujo primeiro reactor a laborar, data de 1983, tendo mais de 30 anos de vida, atingiu o limite de existência. Devia estar encerrada! Dista da nossa fronteira, o equivalente a uma viagem de Coimbra ao Porto… Se Portugal não tem energia nuclear, porque razão estar permanentemente sujeito a possíveis repetições do tipo - Chernobyl ou Fukushima? O Governo de Portugal deve ser intransigente na defesa do seu povo, face a quem incorrectamente nos relegou a uma mera província castelhana.

Vítor Colaço Santos, S. João das Lampas

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PÚBLICO ERROU

Na edição de ontem, a foto do director executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro A. Neto, saíu trocada, pelo que pedimos desculpa aos leitores e ao próprio.

PUB

PUB