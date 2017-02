Milhares em Barcelona pedem ao Governo que acolha mais refugiados

Cerca de 160 mil pessoas marcharam este sábado em Barcelona para exigir ao governo espanhol que cumpra imediatamente a promessa de acolher milhares de refugiados, relata a AFP.

Em 2015, o governo espanhol aceitou receber cerca de 16 mil requerentes de asilo no âmbito do programa de recolocação de refugiados da União Europeia, que atribuiu a Portugal uma quota de acolhimento de quase cinco mil pessoas. Porém, Espanha ainda só acolheu 1100.

A própria presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, apelou aos habitantes da segunda maior cidade espanhola que “enchessem as ruas” e marchassem sob o mote “Volem acollir” ("Queremos acolhê-los", em catalão).

A polícia local, citada pela AFP, avança que cerca de 160 mil pessoas participaram no protesto em Barcelona, que inundou a grande Via Laietana. "Chega de desculpas, recebam-nos agora", lia-se nos cartazes.

O protesto, organizado por um grupo denominado Casa Nostra Casa Vostra (“A nossa casa é vossa casa”), terminou na costa do Mediterrâneo, uma localização simbólica para relembrar os mais de cinco mil migrantes que perderam a vida a atravessar o mar em 2016.

Moltíssimes gràcies a tanta gent vinguda de tot Catalunya per omplir els carrers de Barcelona amb el crit #VolemAcollir

BCN és casa vostra! pic.twitter.com/hnVbVqeHUh — Ada Colau (@AdaColau) 18 de fevereiro de 2017

No âmbito do programa de recolocação de refugiados, assinado em Setembro de 2015, das cerca de cinco mil pessoas que deveriam ser acolhidas por Portugal, o nosso país recebeu, até Janeiro deste ano, quase mil pessoas vindas de Itália e da Grécia, na maioria sírios, eritreus e iraquianos, de acordo com o ministro-adjunto Eduardo Cabrita.

