Acha que a eleição de Donald Trump para Presidente dos EUA vai ter algum efeito nas eleições na Europa?

Quando Trump apela ao voto em Marine Le Pen, em França, e na Alternativa para a Alemanha (AfD), espero que o resto da população olhe para isso e veja: se isto é o que é esta Administração faz… esta Administração não representa a grande maioria dos americanos, e a grande maioria dos americanos não quer ver uma tomada fascista da Europa.

PUB

Nas eleições austríacas disse-se que a eleição de Trump pode ter dissuadido alguns eleitores de votar na extrema-direita.

Donald Trump é uma caricatura do ugly american. Ele é o tipo de americano que os europeus detestam. Fala alto, é rico, é grosseiro, não tem qualquer noção de História. Ficaria muito admirado se esta pessoa conseguisse mobilizar eleitores europeus para votarem em pessoas em que não iriam votar.

Como avalia as relações dos EUA com o exterior nesta presidência?

Vim para Washington dirigir este centro na altura que as relações entre EUA e Europa se deterioravam por causa da guerra no Iraque, e isso parece um problema relativamente fácil, comparando com o que vemos agora. Mas era a pior crise na relação transatlântica desde o início dos anos 1980, se não até antes.

PUB

Olhando para esses tempos difíceis, e até quando países como França e Alemanha estavam desapontados e se opunham à acção americana, os líderes e as elites não se afastaram dos Estados Unidos, e quando a Administração Bush começou a moderar a sua posição os europeus estavam lá. Digo aos meus amigos e colegas [na Europa] para tentarem fazer isso desta vez. Vai ser mais difícil, mas tenho de acreditar que esta Administração não vai durar, estas políticas não são viáveis, isto não é permanente, e precisamos de parceiros para quando chegar a mudança.

PUB

PUB