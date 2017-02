Espanha: corrupção, indiferença e outras preocupações

Afinal, a corrupção passa impune em Espanha? A interrogação irrompeu depois das eleições de Junho, quando o PP não só voltou a ficar em primeiro como cresceu em votos e número de deputados face às legislativas de Dezembro de 2015.

PUB

Entre uma e outra ida às urnas, a corrupção ligada ao partido explodiu, com sete casos e dezenas de acusações – os mais mediáticos envolvem o ex-presidente da região de Valência, Alfonso Rus, detido com outras 23 pessoas por suspeita de cobrarem comissões ilegais em troca de contratos públicos (operação Taula), e Esperanza Aguirre, que se demitiu da presidência do PP, dias depois de a Guarda Civil ter realizado buscas na sede do partido no âmbito da operação Púnica, uma rede que a acusação diz ter-se especializado em “mover vontades em vários municípios” para obter “chorudos benefícios ilegais”.

A pergunta volta a impor-se: no ano de todos os processos e muitas sentenças, o PP mantém-se à frente nas sondagens, com os mesmos 33% de Junho.

PUB

Nas últimas duas semanas, pessoas próximas do PP foram condenados a 13 anos de prisão no caso conhecido como “rede Gürtel”, e uma ex-ministra (Ana Mato, que teve a pasta da Saúde até ao final de 2014) foi pela primeira vez ouvida em tribunal como suspeita de beneficiar de ofertas da mesma rede de corrupção. Ainda antes, em Janeiro, o ex-tesoureiro do PP, Luis Bárcenas, reconheceu em tribunal que o partido teve durante 18 anos uma “contabilidade paralela”.

“Não somos um país raro. O nível de penalização aqui é semelhante ao de outros países”, dizia em Junho ao El País Elena Costas, investigadora da Universidade Autónoma de Barcelona. O que os estudos internacionais mostram é que o voto é um instrumento complexo em que a corrupção surge como um de muitos critérios a pesar. Para além disso, a multiplicação de escândalos reforça a ideia que “todos os políticos são corruptos”. Muita corrupção, preocupa; demasiada pode provocar indiferença.

A corrupção saltou para o centro das preocupações dos espanhóis em 2013, quando apareceu em segundo lugar nas sondagens, a seguir ao desemprego. Só que isso coincidiu com um terramoto partidário, com o surgimento dos novos partidos Podemos (esquerda) e Cidadãos (centro-direita) a forçarem a fragmentação do voto – por sua vez, este abalo não é indiferente à própria corrupção, que ajudou acelerá-lo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na verdade, o PP perdeu com a corrupção – o próprio partido justifica assim grande parte dos três milhões de votos perdidos entre 2011 e 2016 (passou de quase onze milhões para menos de oito). E só não perdeu mais porque tem um eleitorado envelhecido (e Espanha é um dos países mais envelhecidos do mundo, com 29% da população acima dos 55 anos) e desconfiado de mudanças, que prefere fechar os olhos a processos judiciais do que arriscar ter um partido como o Podemos no poder.

Ao mesmo tempo, a ausência de acordo para formar governo – Rajoy só foi investido no fim de Outubro – trouxe novas preocupações aos espanhóis. Por essa altura, quase ao mesmo nível da corrupção, surgia a preocupação com “os partidos em geral, os políticos e a política”. E a própria ausência de executivo entreva na lista dos cinco principais problemas.

Agora, depois de terem estado quase um ano sem governo, os espanhóis parecem preferir alguma estabilidade. Face a um PSOE ainda sem líder (o sucessor de Pedro Sánchez só será conhecido no Congresso de Junho) e a um Podemos que viveu os últimos meses numa guerra civil entre membros fundadores, os conservadores insistem na “tranquilidade” como imagem de marca. Ainda há uma semana, no Congresso dos populares, o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, descrevia o seu PP como um partido “sereno”, “sem revoluções nem sobressaltos”.

PUB

PUB