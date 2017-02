Cansado de Washington, Trump regressa à campanha eleitoral

Perto de completar o primeiro mês na Casa Branca, Donald Trump decidiu organizar um comício na Florida, reminiscente dos seus tempos de campanha. Longe dos acidentes de percurso que vão marcando o dia-a-dia da nova Administração – o último dos quais envolveu um confuso desmentido do assessor de imprensa –, o Presidente pretende recuperar o ânimo junto dos seus eleitores mais fiéis.

A saída de Washington começou já esta sexta-feira, com uma visita à Carolina do Sul – estado que Trump venceu, com 55% dos votos – onde se reuniu com responsáveis da Boeing para a apresentação do novo Dreamliner 787-10. Neste estado, a recepção de Trump está a anos-luz daquilo que o envolve em Washington. “Muitas das coisas que estão a causar muita preocupação entre alguns em Washington passam ao lado dos apoiantes em casa”, diz ao site Politico Mark Sanford, um republicano crítico de Trump.

Mas mesmo com o Presidente fora da capital federal, a polémica parece perseguir a sua Administração. Esta sexta-feira, a Associated Press noticiou que o Presidente tinha planos para mobilizar cem mil efectivos da Guarda Nacional para procurar e deter imigrantes sem documentos em 11 estados. O assessor de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, depressa desmentiu a notícia, classificando-a de “100% falsa”. Porém, fontes do Departamento de Segurança Interna confirmaram ao Washington Post que o plano existe, embora seja “um esboço pré-decisório, que nunca chegou ao secretário” da Segurança Interna, John Kelly.

É para escapar ao turbilhão de revelações arrasadoras e às intrigas internas que têm minado a Casa Branca que Trump pretende regressar àquilo que lhe desperta boas memórias – a caravana de campanha.

A marcação de um comício numa fase tão prematura na presidência, descrita pela imprensa norte-americana como pouco comum, mostra a necessidade de Trump de voltar a sentir o apoio popular que o acompanhou durante os meses de campanha. As últimas semanas têm sido turbulentas na Casa Branca, pontuadas por uma profusão de fugas de informação, pela demissão do conselheiro para a Segurança Nacional, Michael Flynn, pelo atraso na confirmação das nomeações e pelo desafio feito pelos tribunais ao decreto que limita a imigração e o acolhimento de refugiados.

Este sábado, em Melbourne, na Florida, Trump vai poder voltar a falar para uma multidão que o adora, sem as perguntas de jornalistas que tantas vezes o têm desconcertado nas últimas semanas – e onde são esperadas novas acusações contra os media. Desta vez, apenas irá ouvir aplausos.

