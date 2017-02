Bill Gates teme milhões de mortos com bioterrorismo

Bill Gates, co-fundador da Microsoft, alertou neste sábado para as consequências nefastas de uma pandemia causada por bioterrorismo – em que são usadas armas biológicas – ou por força da natureza. “Aconteça por um equívoco da natureza ou por mão de um terrorista, os epidemiologistas provaram que um agente patogénico transportado pelo ar mataria mais de 30 milhões de pessoas em menos de um ano”, afirma, reforçando que devem ser tomadas medidas de prevenção e controlo.

Bill Gates fez estas declarações na Munich Security Conference, um congresso anual que tem como objectivo debater assuntos relacionados com as políticas de segurança internacional. “O facto de uma pandemia global não ter acontecido recentemente não deve ser confundido como sendo uma prova de que não irá acontecer num futuro próximo”, considera. “É difícil imaginarmos uma catástrofe dessa dimensão mas isto já aconteceu”, diz, dando como exemplo o surto de gripe espanhola, em 1918, que matou mais de 15 milhões de pessoas – “mais do que a I Guerra Mundial”, exemplifica o magnata.

“Mesmo que não aconteça na mesma escala, temos de ter em consideração o tumulto sócio-económico que até uma epidemia de menor escala pode criar”, observa o empresário. Um exemplo recente, afirma, é o do vírus Ébola que poderia ter sido ainda mais catastrófico se tivesse atingido outros centros urbanos.

Na conferência, Bill Gates admitiu que os desenvolvimentos no campo da biotecnologia, novas vacinas e medicamentos podem ajudar na prevenção e controlo de epidemias. Referiu, ainda, que estas medidas de prevenção são as mesmas independentemente de se tratar de uma epidemia natural ou de um caso terrorista.

“Inovação, cooperação e planeamento meticuloso podem mitigar dramaticamente os riscos de cada uma destas ameaças”, disse Bill Gates que é, conjuntamente com a sua mulher, responsável pela fundação filantrópica “Bill and Melinda Gates”, uma associação que ajuda pessoas a nível social e económico. O norte-americano disse ainda que era tão importante estar preparado para uma pandemia global como para ataques nucleares e catástrofes ambientais.

Foto Munich Security Conference

