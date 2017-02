Emitido aviso depois de mau tempo destruir cabeça de molhe da barra do Guadiana

A Autoridade Marítima (AM) emitiu um aviso aos navegantes depois de a cabeça do molhe oeste da barra do rio Guadiana, em Vila Real de Santo António, ter colapsado na sexta-feira e destruído um farolim, devido ao mau tempo.

Em comunicado, a AM explica que, por questões de segurança da navegação, foi estabelecido um aviso com um resguardo de 100 metros ao molhe e avisada a Autoridade Portuária e Direcção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

O Instituto Hidrográfico vai sondar o canal de navegação e a Direcção de Faróis ficou responsável por colocar uma lanterna provisória para sinalização do molhe.

