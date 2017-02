Ao contactar com o teor “O inquérito contou com a colaboração do Gabinete de Recuperação de Activos Norte, que arrestou mais de dois milhões de euros em bens dos dois suspeitos, …, e títulos financeiros de elevado valor.” Venho, na defesa do meu bom nome, da minha família e do Município de Vila Verde e ao abrigo dos artigos 24º e 25º da Lei da Imprensa (relativos ao Direito de Resposta), esclarecer e solicitar a devida reposição da verdade que ao cidadão António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela e ao Município de Vila Verde não foi arrestado qualquer bem/ dinheiro.

António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela

Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

