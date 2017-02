Uma proeza como a do Lincoln não se via há 103 anos em Inglaterra

O Lincoln fez história na Taça de Inglaterra, neste sábado, ao tornar-se a primeira equipa amadora a qualificar-se para os quartos-de-final da prova em 103 anos, graças à vitória por 1-0 no estádio do primodivisionário Burnley.

Um golo marcado pelo defesa Sean Raggett aos 89 minutos permitiu ao Lincoln, do quinto escalão do futebol inglês, reeditar o feito do Queens Park Rangers, em 1914, a última equipa amadora a atingir uma fase tão avançada da competição.

Posicionado 81 lugares abaixo do Burnley na hierarquia do futebol em Inglaterra, o Lincoln tornou-se apenas a oitava equipa dos escalões não profissionais a bater um adversário da divisão principal desde a II Guerra Mundial.

A edição 2016-17 da Taça de Inglaterra já tinha entrado para a história graças às proezas do Lincoln, mas também o Sutton, que na segunda-feira recebe o Arsenal: juntos, fizeram com que, pela primeira vez, a prova tivesse duas equipas amadoras em acção nos oitavos-de-final.

