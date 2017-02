Sporting em busca do regresso à consistência

A meio de Setembro do ano passado o Sporting ainda andava mais ou menos nas nuvens. Tinha quatro vitórias em quatro jogos no campeonato, era líder, e quase saiu do Santiago Bernabeu vencedor. Depois, foi a Vila do Conde, caiu com estrondo frente ao Rio Ave (3-1) e, depois disso, os “leões” só conseguiram ter duas curtas séries vitoriosas, uma de três, outra de duas.

Neste sábado, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga portuguesa, os “leões” recebem em Alvalade a equipa vila-condense para tentar lançar uma série vitoriosa no campeonato, depois do triunfo em Moreira de Cónegos.

A irregularidade desta temporada é tão mais evidente quando comparada com a época anterior do Sporting, quando chegou a ter uma série de nove triunfos consecutivos e que terminou com 86 pontos, a dois do campeão Benfica. Nesta temporada, já perdeu mais pontos do que em toda a época passada e segue bem longe dos lugares da frente.

Este Rio Ave que vem a Alvalade é uma equipa diferente daquele da primeira volta. Tem um treinador diferente – Luís Castro substituiu Capucho à 11.ª jornada – e conseguiu estabilizar a meio da tabela, mas só tem uma vitória nos últimos cinco jogos para o campeonato.

