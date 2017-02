Sousa com reentrada no top 40 garantida

Desde que perdeu o primeiro set que disputou esta semana em Buenos Aires, Kei Nishikori só cedeu nove jogos nas quatro partidas seguintes. Cinco foram ganhos por João Sousa no encontro dos quartos-de-final do Argentina Open dominado pelo número cinco do ranking. Apesar da derrota, Sousa tem garantida a reentrada no top 40 da tablea ATP.

PUB

“O encontro não correu da melhor maneira, mas penso que foi mais mérito do meu adversário, que fez um bom encontro. Infelizmente, não consegui jogar tão agressivo como gostaria e foi ele a jogar de forma mais agressiva, acutilante e a mandar no jogo, e a verdade é que não me deixou fazer o estilo de jogo que eu gosto de fazer“, admitiu Sousa (41.º), depois de deixar o court central Guillermo Vilas, derrotado pelos parciais de 6-1, 6-4.

Após um primeiro set desnivelado, no qual o número um português não aproveitou nenhum dos três break-points de que dispôs em todo o encontro, a segunda partida foi mais equilibrada, até ao 5-4, altura em que Nishikori obteve o break decisivo.

PUB

“Foi um grande começo. O segundo set foi mais duro, mas estou muito contente com o meu nível, estou a jogar bastante bem”, reconheceu Nishikori, após o duelo de 1h12m. No caminho do japonês para a final do Argentina Open estava o argentino Carlos Berlocq (77.º), o campeão do Portugal Open de 2014.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Sousa irá viajar para o Rio de Janeiro, onde poderá reencontrar Nishikori. No Rio Open, torneio ATP 500, vão estar igualmente Dominic Thiem (8.º), o campeão de 2016, Pablo Cuevas (22.º), Pablo Carreño Busta (25.º), David Ferrer (27.º) e Gastão Elias (79.º).

Em Roterdão, onde decorre também um torneio ATP 250, Jo-Wilfred Tsonga (10.º) passou à final, ao vencer Tomas Berdych (8.º), por 6-3, 6-4. O outro lugar de finalista era decidido entre David Goffin (11.º) e o surpreendente francês Pierre-Hugues Herbert (109.º) – que obteve a sua primeira vitória sobre um top 10 nos quartos-de-final, ao eliminar Thiem, por 6-4, 7-6 (7/3).

Em Doha, Karolína Pliskova (3.ª) somou o segundo título em 2017 ao vencer, na final, Caroline Wozniacki (18.ª), por 6-3, 6-4.

PUB

PUB