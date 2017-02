Desp. Chaves soma e segue imparável em casa

O Desp. Chaves venceu este sábado, por 2-0, o Arouca, ascendendo provisoriamente à sexta posição da tabela classificativa, com 32 pontos - a três da zona "europeia" -, reforçando ainda a condição de invencível em casa, onde não perde desde a sexta jornada, com o Benfica.

Renan Bressan (8') e Fábio Martins (80') foram os autores dos golos frente à formação arouquense, agora sob o comando técnico de Manuel Machado.

Apesar da derrota, o Arouca manteve o resultado aberto até aos últimos dez minutos, acabando por ser penalizado pela ineficácia dos avançados, que encontraram no guarda-redes António Filipe uma verdadeira barreira. Os transmontanos foram gerindo a vantagem com pinças, acabando por sentenciar a partida com mais um soberbo golo de Fábio Martins, semelhante ao que valeu o empate frente ao Sporting, no campeonato.

