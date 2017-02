Palmarés da 67.ª Berlinale

Competição

Urso de Ouro: On Body and Soul de Ildiko Enyedi

Grande Prémio do Júri: Felicité de Alain Gomis

Prémio Alfred H. Brauer para um filme que abre novas perspectivas: Agnieszka Holland por Pokot

Urso de Prata para Melhor Realização: Aki Kaurismäki por The Other Side of Hope

Urso de Prata para Melhor Actriz: Kim Min-hee por On the Beach at Night Alone de Hong Sang-soo

Urso de Prata para Melhor Actor: Georg Friedrich por Helle Nächte de Thomas Arslan

Urso de Prata para Melhor Argumento: Sebastián Lelio e Gonzalo Maza por Una Mujer Fantastica de Sebastián Lelio

Prémio Melhor Contribuição Artística: Dana Bunescu pela montagem de Ana, mon Amour de Calin Peter Netzer

Prémio do Júri Ecuménico: On Body and Soul de Ildikó Enyedi

Prémio FIPRESCI: On Body and Soul de Ildikó Enyedi

Curtas-Metragens

Urso de Ouro: Cidade Pequena de Diogo Costa Amarante (Portugal)

Urso de Prata: Ensueño en la Pradera de Esteban Arrangoiz Julien (México)

Prémio Audi: Street of Death de Karam Ghossein (Líbano/Alemanha)

Menção honrosa: Centauro de Nicolás Suárez (Argentina)

Prémio Glashütte Original para documentário:

Ghost Hunting de Raed Andoni

Prémio GWFF para longa-metragem de estreia:

Estiu 1993 de Carla Simón (Espanha)

