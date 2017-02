Cidade Pequena, "curta" portuguesa, conquista Berlim

A curta-metragem Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante, foi distinguida neste sábado com o prémio Urso de Ouro no Festival de Berlim. Nascido no Porto, em 1982, o realizador agora distinguido filma aqui a relação entre uma mãe (Mara Costa Amarante) e um filho (Frederico Costa Amarante) que descobre na escola, aos seis anos, que as pessoas morrem quando o coração delas pára. Essa descoberta perturbante para Frederico leva-o a não conseguir dormir.

Foto Diogo Costa Amarante DR

Com uma fotografia atenta ao detalhe, como na pintura italiana do Renascimento, Cidade Pequena é uma produção de autor. Formado em direito, o realizador já tinha passado pela Berniale em 2009 e 2014.

