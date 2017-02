Morreu Manuel Pina, presidente da Unicef Portugal

O presidente da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) Portugal, Manuel de Campos Pina, morreu hoje de manhã, anunciou a organização, que não divulga as causas ou as circunstâncias da morte.

A Unicef Portugal diz, em comunicado, lamentar profundamente a morte do presidente do conselho de administração, dando conta de que se tratou de "um acérrimo defensor dos direitos de todas as crianças, em especial das mais vulneráveis e desprotegidas", incluindo em Portugal.

De acordo com informação da Unicef Portugal, Manuel Pina nasceu em Maputo, Moçambique, onde passou toda a infância e adolescência, tendo trabalhado no sector privado como químico, em Lisboa, "aliando os seus compromissos profissionais à defesa de causas humanistas".

"Em Abril de 1979 integrou o grupo de sócios fundadores do Comité Português para a UNICEF liderado por Maria Violante Vieira, ocupando o cargo de Presidente da Assembleia Geral até 1997, data a partir da qual passou a desempenhar as funções de Presidente do Conselho de Administração até hoje", lê-se na nota.

