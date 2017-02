Publicado acórdão que obriga Domingues a declarar rendimentos

Foi publicado esta sexta-feira no site do Tribunal Constitucional, 16 dias depois da sua aprovação, o acórdão que confirma a decisão de que António Domingues e a sua equipa na CGD são obrigados a depositar as suas declarações de rendimentos naquele tribunal.

No último sábado, o PÚBLICO recordou que o acórdão estava aprovado em plenário desde o dia 1 de Fevereiro, mas continuava à espera de publicação no site do Tribunal, aguardando-se o decorrer do prazo (10 dias) para o trânsito em julgado da decisão, bem como as notificações aos visados.

