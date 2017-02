Cerca de 500 imigrantes atravessam fronteira e chegam a Ceuta

Cerca de 500 imigrantes vindos da África sub-sariana atravessaram a fronteira de Marrocos com o enclave espanhol de Ceuta esta sexta-feira, alertaram os serviços de emergência.

Dezenas de imigrantes, muitos deles com feridas por terem pulado a vedação com arame farpado, celebraram a sua chegada nas primeiras horas da manhã, alguns a gritar “liberdade”, mostram as câmaras de televisão. A polícia e o governo local em Ceuta não estavam por agora disponíveis para dar mais esclarecimentos.

A Cruz Vermelha estava a cuidar de cerca de 400 imigrantes no seu centro e tinha enviado quatro ambulâncias para ajudar, disse o serviço de emergência de Ceuta na sua página do Twitter.

Os dois enclaves espanhóis em Marrocos, Ceuta e Melilla, são frequentemente usados como portas de entrada na Europa para os imigrantes de África que ora pulam as cercas ora nadam ao longo da costa. Em Janeiro, cerca de 1100 imigrantes tentaram saltar a cerca mas muitos tiveram que voltar para trás.

