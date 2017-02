Preço das casas no Algarve aumentou 11,2% no terceiro trimestre de 2016

O preço das casas na região do Algarve aumentou 11,2% no terceiro trimestre de 2016 face ao mesmo período de 2015, destacando-se o concelho de Faro com a maior subida, segundo dados hoje divulgados.

PUB

De acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, a valorização das casas na região do Algarve "confirma a tendência de recuperação sentida neste mercado, que exibe uma trajetória positiva e crescente há cinco trimestres sem interrupção".

"Desde meados de 2015, quando o mercado atingiu o seu mínimo, os preços das casas no Algarve já aumentaram, em termos acumulados, cerca de 14%", revelou, em comunicado, a Confidencial Imobiliário.

PUB

Os dados do Índice de Preços Residenciais indicam que o concelho de Faro é o que mais se destaca no âmbito regional, registando "um aumento homólogo do preço das casas de 19% no terceiro trimestre de 2016".

Além de Faro, o concelho de Loulé também se posicionou acima da média regional, apresentando uma subida homóloga de 12%. "No restante sotavento, as variações homólogas situaram-se em média nos 10,3%; enquanto que no barlavento, se apresentaram em torno dos 10,8%".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito nacional, os preços das casas subiram 7,5% em setembro de 2016 face a igual período de 2015, acrescentam.

O Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário é apurado com base nos preços efetivos de transacção, informação que resulta do SIR - Sistema de Informação Residencial, que regista dados de oferta e vendas, com detalhe à freguesia, através de um levantamento de informações junto de promotores, mediadores e avaliadores imobiliários, além da banca.

O sistema SIR faz análises com preços reais de mercado das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e região do Algarve.

A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário.

PUB

PUB