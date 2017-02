Zidane volta a contar com Bale e perde Ramos

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmou esta sexta-feira o regresso de Gareth Bale, afastado da competição por lesão há cerca de dois meses e meio, e a ausência de Sergio Ramos, para a recepção ao Espanyol.

O galês lesionou-se no tornozelo direito a 22 de Novembro de 2016 frente ao Sporting, no jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, e regressa ao leque de opções do treinador francês algumas semanas antes do previsto.

No sentido inverso, Zinédine Zidane não poderá contar com o “capitão” Sergio Ramos, que se lesionou no quadril direito no encontro com o Nápoles.

"Gareth Bale já está apto e fará parte da convocatória. A ideia é dar-lhe alguns minutos de jogo", disse Zidane, considerando que, salvo alguns toques, como o sofrido com Sergio Ramos, o plantel está quase todo pronto a ir a jogo.

Zidane destacou a importância do regresso de Bale, que foi operado em 29 de Novembro de 2016, considerando que é um jogador que, pela sua qualidade, acrescenta valor à equipa.

O treinador disse que deixou Gareth Bale fora dos convocados para o jogo com o Nápoles, referente aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, para não o lançar num duelo de alta intensidade, mas referiu que o galês irá ter alguns minutos frente ao Espanyol.

Além de Ramos, também o português Fábio Coentrão estará ausente na recepção aos catalães. "O Fábio apresentou queixas ligeiras, mas deve estar de regresso dentro de dias. O problema é que depois de estar tanto tempo lesionado, quando regressa e pensa que está bem, volta a ter queixas e dores", referiu Zinedine Zidane.

