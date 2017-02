Morreu Dick Bruna, o criador da coelha Miffy

O artista, ilustrador, desenhador e autor holandês Dick Bruna, criador da Miffy, uma das personagens mais marcantes da literatura infantil ocidental, morreu aos 89 anos, comunicou o seu editor esta sexta-feira. Desde a sua criação, em 1955, as histórias de Miffy originaram mais de 30 livros, traduzidos em pelo menos 40 línguas, que superaram a marca de 85 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo.

Nascido em 1929, Bruna descendia de uma família de editores (ligados à A.W. Bruna & Zoon, fundada em 1868 pelo seu bisavô) e começou a sua carreira como designer gráfico de capas de livros, incluindo as séries James Bond de Ian Fleming e Inspector Maigret de Georges Simenon. Foi para entreter o filho mais velho então apenas com um ano – quando passava férias com a família em Egmond aan Zee – que Dick Bruna acabou por criar Miffy, também conhecida por Nijntje, em holandês, vindo a transformar-se de longe na sua produção mais conhecida em todo o mundo, principalmente na Ásia, onde se transformou num verdadeiro fenómeno – de resto a Hello Kitty japonesa é inspirada nela.

Ao longo dos anos Miffy não mudou muito. Uma cabeça redonda com duas orelhas arrebitadas, um pequeno ponto preto para cada um dos olhos, uma cruz para a boca que também é nariz e um vestido abaixo do joelho: simples e inconfundível.

Em 2014 Dick Bruna havia decidido parar de desenhar Miffy, mas a personagem contínua disponível em livros (em Portugal foram editados pela ASA) e todo o tipo de produtos, como mochilas, vestuário e brinquedos. Na Holanda, há inclusivamente um museu dedicado à pequena coelha na cidade de Utrecht, a Dick Bruna Huis, e também uma praça com o seu nome. Desde que se soube da morte do seu autor sucedem-se as homenagens nas redes sociais, com muita gente partilhar fotos onde se vê Miffy a chorar.

