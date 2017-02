PAN e BE questionam apoio do Turismo de Lisboa a evento tauromáquico

O deputado do PAN na Assembleia da República e o grupo municipal do BE questionaram esta quinta-feira o apoio institucional dado pela Associação Turismo de Lisboa (ATL), liderada pelo presidente da câmara, ao festival tauromáquico Bullfest.

Em comunicado, o PAN manifesta "enorme surpresa e preocupação" por a ATL apoiar o evento que decorre no sábado no Campo Pequeno, segundo indica o cartaz de promoção do evento. "Muitos lisboetas têm contactado o PAN por não entenderem o porquê deste apoio institucional à indústria tauromáquica que tem comprovadamente um peso cada vez mais insignificante no panorama dos espectáculos ao vivo em Portugal, sendo já superada pelos eventos de folclore, segundo o Instituto Nacional de Estatística", assinala o partido.

Num email dirigido ao presidente do município lisboeta, Fernando Medina, que preside à ATL, o deputado do PAN na Assembleia da República, André Silva, condena o facto de o programa do evento referir que "este é um momento perfeito para os mais pequenos terem uma introdução à tauromaquia em família". "Esta frase diz tudo sobre as intenções de doutrinamento dos mais jovens pela indústria tauromáquica", observa o deputado, pedindo a Fernando Medina que tome "a única atitude consentânea com os mais altos valores éticos e civilizacionais através dos quais a cidade de Lisboa se deve reger" e retire o "apoio institucional a esta iniciativa baseada na cultura da violência".

Posição semelhante tem o grupo municipal do BE, que nesta quinta-feira entregou um requerimento sobre o assunto.

No documento dirigido à presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, e ao qual a agência Lusa teve acesso, a bancada bloquista defende que "não é possível admitir que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, através da Associação de Turismo de Lisboa, promova este tipo de actividades na cidade, através de apoios directos".

Por isso, o grupo municipal, liderado pelo deputado Ricardo Robles, que a concelhia do BE escolheu na quarta à noite como candidato à câmara, pede à presidente da Assembleia Municipal de Lisboa que clarifique, junto da Câmara, que tipo de apoio está em causa e se a autarquia pretende, "no âmbito da sua presença na ATL, tomar providências para retirar o apoio a esta iniciativa".

Estas questões foram também feitas pela Lusa à Câmara de Lisboa, mas fonte oficial da autarquia remete esclarecimentos para a ATL. Por seu lado, a associação considerou que "não tem de comentar nada", uma vez que o logótipo da ATL apenas está no cartaz de promoção do evento porque "o Campo Pequeno é um dos associados" desta entidade privada sem fins lucrativos.

O Bullfest, Festival de Cultura Portuguesa, é organizado pela associação Protoiro. Do programa do evento, que decorre entre as 10h e as 21h, constam actividades como teatro, fado, animação infantil, cinema documental, graffiti, degustações, demonstrações tauromáquicas e baptismos de equitação. Pelas 17h, inicia-se o festival taurino na arena do Campo Pequeno, que conta com cavaleiros portugueses e dois toureiros espanhóis.

