Marcelo em encontro com investidores para apoiar emissão de dívida da CGD

O Presidente da República revelou esta quinta-feira que estará no Porto "para apoiar" uma emissão de dívida da Caixa Geral de Depósitos "em encontro com empresários nacionais e estrangeiros". À saída do V Congresso Nacional de Saúde Pública, no Porto, Marcelo sublinhou esse "grande desafio", cita a agência Lusa.

O chefe de Estado recusou comentar a demissão do presidente da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, justificando que não se pronuncia sobre a vida interna de outros órgãos de soberania.

"Não me pronuncio sobre a vida interna de outros órgãos de soberania", salientou Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre a demissão do deputado do PSD José Matos Correia da presidência da comissão parlamentar de inquérito à CGD.

Sobre a polémica em torno do banco público, que envolve a anterior administração da CGD e o ministro das Finanças, o chefe de Estado reiterou aquilo que já havia dito na quarta-feira.

"Da minha parte, ponto final parágrafo em relação à Caixa", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa.

