Marcelo "está profundamente implicado" na CGD, diz Galamba

O deputado e porta-voz do PS João Galamba acusou Marcelo Rebelo de Sousa de estar “profundamente implicado” no caso da Caixa Geral de Depósitos, a propósito da negociação das condições de contratação de António Domingues.

"Tudo aquilo de que é acusado Mário Centeno pode Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República português, ser, ipsis verbis, acusado exactamente da mesma coisa”, afirmou João Galamba no programa Sem Moderação, do Canal Q e da TSF.

“O que ele tentou fazer, na segunda-feira, político hábil como é, foi tentar demarcar-se disto e tentar desresponsabilizar-se de algo que também é responsabilidade sua”, argumentou o socialista. "Ou os argumentos do Governo são que não era preciso isso porque a lei de 83 seria válida e Marcelo Rebelo de Sousa concordou, ou os argumentos do Governo eram que era fundamental não entregar e que o Presidente da República não poderia incluir isso na promulgação", analisa o socialista.

Galamba considera que o Presidente da República "concordou num sentido ou concordou noutro", e seja qual tiver sido a sua posição, esta terá sido "sempre a mesma que Mário Centeno". "Portanto de tudo aquilo que se acusar Mário Centeno, acusar-se-á também Marcelo Rebelo de Sousa porque fez exactamente o mesmo", vincou.

O socialista apenas admite que "o ministro Mário Centeno e a sua equipa foram ineptos politicamente a gerir tudo isto”, continua.

"Não há nenhuma negociação com uma pessoa chamada António Domingues. Há um problema chamado Caixa Geral de Depósitos no qual António Domingues e a sua equipa tinham uma percepção maximalista do que é que era necessário, o que é que queriam, para garantir uma recapitalização pública sem ajuda do Estado e as Finanças tinham uma visão minimalista".

“Reconheço, e é esse para mim o significado do erro de percepção mútuo, que Mário Centeno e António Domingues estavam convencidos que o alcance daquela alteração legislativa que foi feita também incluía as declarações de rendimento e património”, considera.

